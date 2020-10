Geschoten bij poging tot beroving

De politie kreeg donderdagmiddag even na drie uur meerdere meldingen dat er in de omgeving van Geldershoofd geschoten zou zijn. Omgeving is afgezocht en een paar mensen melden zich bij de politie dat ze slachtoffer zouden zijn geweest van een poging tot beroving. Bij deze poging is daadwerkelijk geschoten. Er is niemand gewond geraakt

De slachtoffers zijn weggevlucht evenals de berovers. De recherche en forensische opsporing zijn met een onderzoek bezig.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar dit incident en wil weten wat er is gebeurd is. Zij komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844.