Woning in Amsterdam-Zuidoost meerdere keren beschoten

In de nacht van zaterdag op zondag is in Amsterdam-Zuidoost de hal van een ingang van een flat aan de Groeneveen meerdere keren beschoten. Dit meldt de politie zondag.

Meerdere kogelgaten

De beschieting vond rond 14.45 uur plaats. In de ramen van de hal van de flat zijn meerdere kogelgaten zichtbaar en buiten de flat zijn er meerdere kogelhulzen aangetroffen. Een aantal kogels is ook door een van de ramen gegaan van een woning die dicht bij de hal is gelegen. 'Er zijn geen gewonden. De recherche is een onderzoek gestart', aldus de politie.