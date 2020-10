Verdachte aangehouden na steekincident in Groningen

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijgdag aan de Plutolaan een 30-jarige man in zijn woning aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij een 47-jarige man uit Groningen ernstig heeft verwond.

Het slachtoffer werd rond 01.30 uur na een melding bij de woning aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte werd daarna in de woning aangehouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.