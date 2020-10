Douane vindt 25 kilo cocaïne tussen fruit

De Douane heeft deze week een partij cocaïne gevonden van in totaal 25 kilo. De drugs zaten verstopt in de constructie van een koelcontainer.

Controle

De Douane vond de drugs tijdens een controle in haven van Rotterdam. De bewuste container, geladen met vers fruit, was afkomstig uit Peru en is overgeladen in Ecuador. Achter de luiken, bij het motor compartiment van de container, werden de pakketten met cocaïne aangetroffen. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Maasdijk, dat heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.