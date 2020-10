Jack Russel verdwenen in bosgebied Loosbroek

Een Jack Russel is vrijdagmiddag in een bosgebied op de hoek van de Bosweg met de Heisewal in Loosbroek verdwenen in een dassenburcht. Het hondje heeft zijn snoetje nog een keer laten zien maar verdween opnieuw in de dassenburcht.

De eigenaren riepen rond 17.15 uur de hulp van de brandweer in welke het bosgebied uitkamde en bij de ingangen van de dassenburcht luisterde. Echter werd geen teken van de verdwenen Jack Russel vernomen. Hoe groot de dassenburcht is weet men niet precies, en gezien de das zijn burcht beschermd zijn kon de brandweer niets betekenen. Dit was anders geweest als men het beestje in nood had kunnen horen. De eigenaren speurde in de omgeving met hun andere Jack Russel maar ook zonder resultaat. Ook op het geblaf reageerde de verdwenen Jack Russel niet. De eigenaren hopen op een wonder dat het hondje alsnog tevoorschijn komt, de hulpverleners hebben inmiddels het bosgebied verlaten.