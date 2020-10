Gewonde bij steekpartij in Monnickendam

Aan het Noordeinde in Monnickendam heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt. Dit maakte de politie bekend.

De steekpartij zou een gevolg zijn van een uit de hand gelopen conflict. Er zou een tweede slachtoffer zijn aan het Noordeinde die slachtoffer is geworden van een mishandeling.

Over de aard van de verwondingen van de slachtoffers is niets bekend. De politie stelt een onderzoek in naar een verdachte. Mogelijk zijn er meerdere personen betrokken geweest bij het conflict.