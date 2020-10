Man en woning beschoten in Heerhugowaard

De politie zoekt getuigen van een schietincident in het Fabritiuspark, ter hoogte van het Berckheideplein, in Heerhugowaard. Zaterdagochtend rond 04.15 uur werd een 30-jarige man uit Rotterdam beschoten.

Het slachtoffer raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachte, een onbekend gebleven man, ging er na het incident vandoor. Bij een vlakbij gelegen woning aan de Ruysdaelstraat vroeg het slachtoffer om hulp en werd er 112 gebeld. Voorafgaand aan het schietincident in het park is er mogelijk een conflict geweest. De politie zoekt getuigen en / of mensen met informatie. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Of met Meld Misdaad Anoniem.

Woning beschoten

Zaterdagochtend rond 06.30 uur werd een woning aan de Bilderdijkstraat in Heerhugowaard beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Wel raakte een woning beschadigd. Getuigen hebben na het schietincident een kleine witte personenauto zien weg rijden.