Felle brand in berg afval

Kort voor middernacht werd de brandweer maandagavond gealarmeerd voor een brand in een gebouw aan de Industrieweg in Boxtel. Eenmaal ter plaatse gingen brandweerlieden samen met de politie op onderzoek uit, echter was er van een brand geen sprake.

Al snel werd duidelijk dat de brand woedde bij een recyclingbedrijf aan de Schouwrooij, enkele honderden meters verderop. Een grote berg met afval stond in lichterlaaie, de vlammen sloegen metershoog boven de omheining uit. Met twee blusvoertuigen en een waterwagen waren de vlammen relatief snel gedoofd. Echter het afblussen van de berg met smeulend afval zal nog de nodige tijd in beslag nemen. Met een kraan wordt alles uit elkaar getrokken waarna het afgeblust kan worden. Ook werden voorzieningen getroffen om op locatie de ademluchtflessen te vullen. De brand trok het nodige bekijks van nieuwsgierigen, maar deze werden door de politie op afstand gehouden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.