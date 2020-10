Vrijstaande woning, 600.000 euro, vuurwapens en luxe goederen in beslag genomen

De politie heeft maandag 19 oktober bij een inval in een woning in Vlaardingen niet alleen verschillende luxe goederen in beslag genomen, maar ook de woning zelf. Ook werd er nog een huis in Maassluis in beslag genomen. De eigenaar van de woningen en luxe goederen wordt verdacht van witwassen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Tijdens de doorzoeking in de betreffende woning aan de Zuidbuurt in Vlaardingen namen agenten verscheidene dure horloges, vuurwapens, designer accessoires, een auto, een scooter en het gehele saldo van een bankrekening in beslag. Op de rekening stond maar liefst een bedrag van 600.000 euro. Ook de vrijstaande woning aan de Zuidbuurt in Vlaardingen en een woning aan de Olmendal in Maassluis werden in beslag genomen