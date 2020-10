Grote zwarte rookwolken bij zeer grote brand recyclingbedrijf Eindhoven

Bij een recyclingbedrijf op het industrieterrein in Eindhoven is vrijdagmiddag even voor 13.45 uur een zeer grote brand uitgebroken. Dit heeft de brandweer Brabant-Zuidoost vrijdagmiddag laten weten.

Grote zwarte rookwolken

'Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij die tot ver in de omgeving zichtbaar zijn', aldus de brandweer.

Recyclingbedrijf

De brand woedt bij recyclingbedrijf Sims Lifecycle Services aan de Dillenburg. Het bedrijf is gespecialiseerd in het hergebruiken en recyclen van data center apparatuur, zo valt op de website van het bedrijf te lezen. Wat er precies in brand staat is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer is massaal uitgerukt om de brand te bedwingen. Daarbij zijn meerdere omliggende brandweerkorpsen ingezet.

NL-alert vanwege overtrekkende rook

De rookwolken trekken naar noordoostelijke richting. Daarom is er ook een NL-alert uitgegaan om bewoners aldaar in de omgeving van de Bredalaan en de Dillenburgstraat te waarschuwen om hun ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. 'Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit', is het advies.