Opnieuw explosie Dijkmanshuizenstraat

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 oktober 2020 is er opnieuw een explosie geweest bij een woning aan de Dijkmanshuizenstraat. Ditmaal gaat het om een andere woning dan afgelopen week.

Even voor 3.30 uur 's nachts klinkt er een luide knal in de straat waarna een scooter wegrijdt. De voordeur van een huis is behoorlijk beschadigd en als de agenten ter plaatse komen vermoeden zij dat het weer om zwaar vuurwerk gaat.