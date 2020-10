Op rijbaan aangetroffen zwaargewonde vrouw (34) overleden

Donderdagavond is in Amsterdam Zuidoost een zwaargewonde vrouw op de rijbaan van de Reigersbosdreef aangetroffen. 'Kort daarna overleed de 34-jarige vrouw aan haar verwondingen', zo meldt de politie.

Sporenonderzoek

'Het is onduidelijk of er een aanrijding heeft plaatsgevonden', aldus de politie. De politie heeft de straat afgezet en is een onderzoek gestart. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) verricht het sporenonderzoek ter plaatse. De politie is ook dringende op zoek naar getuigen.