Standbouwers maken corona teststraat

Om hun expertise in de standbouw en de huidige corona tijd met elkaar te combineren, besloten zij een coronateststraat te bouwen die aan alle eisen voldoet. Doordat er bij sommige teststraten van de GGD behoorlijke wachtlijsten zijn, proberen Sjollema en Van Dongen hierop in te spelen met een sneltest. Doordat de uitslag minder lang op zich laten wachten, kunnen werknemers weer sneller aan het werk als zij klachten hebben, maar negatief getest zijn.

Het concept van de teststraat is niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf mag ook in Houten een teststraat bouwen. Uiteindelijk blijft het bouwen van stands hun passie en de filosofie van het bedrijf en is de teststraat in De Bilt alleen bedoeld om het hoofd boven water te kunnen houden.