Detailhandel zet 9,2 procent meer om in derde kwartaal

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2020 9,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Het volume nam met 7,3 procent toe. De internetverkopen stegen met bijna 40 procent vergeleken met een jaar eerder, minder sterk dan in het tweede kwartaal (55 procent). De ondernemers in de detailhandel zijn optimistisch over de ontwikkeling van de omzet in het vierde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Net als in het tweede kwartaal hebben de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in het derde kwartaal een uiteenlopend effect gehad op de detailhandel.

De horeca was in het derde kwartaal weer geopend, maar de omzet van de foodwinkels bleef toch relatief hoog. In de foodsector was de omzet in het derde kwartaal van 2020 6,4 procent hoger, in het tweede kwartaal was dat 7,5 procent. Bij de supermarkten nam de omzet met 6,0 procent toe. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook sterk onder de corona-omstandigheden, in het derde kwartaal werd met 9,2 procent de grootste stijging bereikt sinds de start van de meting in 2005.

Woongerelateerde branches blijven het goed doen

Ook in de non-foodsector was er een uitzonderlijke omzettoename, van 8,0 procent. Alleen in het tweede kwartaal van 2006 was de groei hoger ten opzichte van een jaar eerder. Het volume, de omzet van de detailhandel na correctie voor prijsveranderingen, steeg met 6,6 procent.

De grootste omzetgroei werd in het derde kwartaal behaald door de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (+18,7 procent) en de winkels in meubels en woninginrichting (+17,2 procent). Bij de verkopers van recreatieartikelen (+13,8 procent) en consumentenelektronica en witgoed (+10,6 procent) werd de omzetgroei ook in dubbele cijfers gemeten.

De omzetten van de kledingwinkels (-3,4 procent) en de winkels in schoenen en lederwaren (-4,9 procent) krompen ten opzichte van een jaar eerder, maar lang niet zo sterk als in het tweede kwartaal van 2020.

Internetverkopen 38 procent hoger

De internetomzet van de detailhandel was in het derde kwartaal 38,3 procent hoger dan een jaar eerder. Deze omzetstijging volgde op het record van het tweede kwartaal, toen er 54,9 procent meer online werd omgezet dan een jaar eerder. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet in het derde kwartaal 31,6 procent hoger. De online-omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers) nam met 48,3 procent toe.

In het derde kwartaal van 2020 zijn bijna 6,5 duizend webwinkels opgericht, in vergelijking met 2019 is dit een toename van het aantal oprichtingen van 47 procent.