Politie neemt 1.400 kg illegaal vuurwerk in beslag

De politie heeft dinsdagochtend een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen aan de Middenhavenstraat in IJmuiden. 'In een bedrijfspand lagen onder andere vlinderbommen en grote flowerbeds opgeslagen. Een 56-jarige man uit Heemskerk en een 26-jarige man uit Beverwijk zijn aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Tweede partij

In de schuur van een woning van één van de verdachten is een tweede partij illegaal vuurwerk aangetroffen. In totaal is 1.420 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de verdachten.

Extra alert

De politie is de dagen voor de jaarwisseling extra alert op handel en het bezit van illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk. Vaak zijn de lontjes te kort, is het vuurwerk beschadigd en zit er teveel kruit in waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt. Grote kans dat iemand ernstig letsel oploopt. Niet alleen de afsteker, maar ook de omstanders. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s.