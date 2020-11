Politie onderzoekt overlijden man

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een nog onbekende man. Op woensdag 4 november heeft de politie een melding gekregen over een mogelijk incident ter hoogte van de Boven Nieuwstraat in Kampen. Agenten troffen de man gewond aan in een woning. Hij is gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.