Coronaregels in Veiligheidsregio Limburg-Noord verder aangescherpt

In de veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de komende 2 weken extra coronamaatregelen van kracht. Het doel van de burgemeesters in Veiligheidsregio Limburg-Noord is om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Verspreiding coronavirus te stoppen

Daarom is er sinds 4 november een nieuwe noodverordening die geldt tot 19 november. Deze is gebaseerd op het landelijk beleid en bevat extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus te stoppen.

'Offers van iedereen'

'De extra maatregelen vragen offers van iedereen. De burgemeesters van de 15 gemeenten in Noord-Limburg roepen inwoners op om in alles zo terughoudend mogelijk te zijn, dan is er hierna weer ruimte mogelijk', aldus Antoin Scholten, voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de nieuwe noodverordening staan onder meer strengere regels voor groepen mensen op straat en sporten in groepsverband.

Niet meer dan 2 personen

Voor beide geldt: niet meer dan 2 personen. Voorlopige sluiting van eet- en drinkgelegenheden, openbare gebouwen en plekken waar veel personen samenkomen, zoals bioscopen, bibliotheken, musea, zwembaden, binnenspeeltuinen en dieren- en pretparken. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en per dag is het niet toegestaan meer dan 2 personen te ontvangen. Buiten mag een groep uit maximaal 2 personen bestaan.

Groepen

• Thuis maximaal 2 personen per dag ontvangen;

• Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens;

• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Dagelijks leven

• Vermijd reizen en werk thuis;

• Winkels -uitgezonderd levensmiddelenwinkels- sluiten om 20:00 uur, geen alcoholverkoop tussen 20:00 en 07:00 uur;

• Alle publiek toegankelijke locaties gaan dicht: musea, theaters, bioscopen, pret- en dierenparken, zwembaden en bibliotheken;

• Dagbestedingslocaties voor kwetsbare groepen blijven open;

• locaties met gecombineerde functie sluiten deel met horecafunctie;

• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft mogelijk;

• Evenementen binnen en buiten zijn verboden.

Sporten alleen beperkt mogelijk

• Vanaf 18 jaar mag sporten alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden mogen niet;

• Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband en onderling wedstrijden spelen met teams van eigen club;

• Naast sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.