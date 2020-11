Man dreigt met bijl in park

Vrijdagmiddag heeft de politie een 23-jarige man aangehouden omdat hij in een park een 15-jarige jongen met een bijl had bedreigd. Dit meldt de politie zaterdag.

Bijl uit jaszak

Het slachtoffer fietste rond 14.50 uur door het Anton van Duinkerkepark langs twee mannen. Eén van de mannen schreeuwde iets naar hem. De jongen fietste door en de man rende achter hem aan en pakte een bijl uit zijn jaszak. De Bergenaar fietste hard door. De man hield de bijl onderhands vast en rende nog een stuk mee.

Verdachte aangehouden

Toen het slachtoffer zag dat de man niet meer achter hem aan zat is hij gestopt en heeft de politie gewaarschuwd. Agenten hebben de verdachte op de Rijtuigweg-Zuid aangehouden. De bijl is in beslag genomen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de bedreiging. De verdachte is verhoord en mocht daarna naar huis.