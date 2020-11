Personenauto in vlammen opgegaan in Sint-Michielsgestel

In de nacht van woensdag op dondersdag is omstreeks 03.00 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Cypressenlaan in Sint-Michielsgestel. Een personenauto, een jeep, die geparkeerd stond in die straat ging in vlammen op.