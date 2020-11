Mannen aangehouden voor opruiing en bedreiging demonstraties Eindhoven

Zondagochtend heeft de politie twee mannen aangehouden voor opruiing en bedreiging. 'Zij deelden berichten via social media waarbij ze opriepen tot gewelddadigheden rondom aangekondigde demonstraties in Eindhoven op zondagmiddag', zo meldt de politie zondag.

Onrust

Voor zondagmiddag 22 november werden in Eindhoven verschillende demonstraties aangekondigd van onder andere ‘Eindhoven Kan Het’ en Pegida. 'Tijdens onze voorbereidingen bereikten ons signalen dat andere partijen deze demonstraties aan wilden grijpen om voor onrust te zorgen op en rond het Stadhuisplein in Eindhoven', zo laat de politie weten.

Aanhoudingen

Bij het onderzoek dat volgde, stuitte de politie op Facebookberichten van onder andere de twee verdachten. Daarin riepen ze op tot het plegen van strafbare feiten en voor onrust te zorgen in aanloop naar en bij de demonstraties van zondag en daarbij de openbare orde te verstoren. Zondagochtend werden beiden mannen aangehouden voor opruiing en bedreiging. Het gaat om een man van 52 jaar uit Son en Breugel en een man van 27 uit Mierlo. Zij zitten beiden vast op het politiebureau voor verder onderzoek.

Veiligheid

Het recht op demonstratie is een zwaarwegend grondrecht en samen met onze partners beschouwen we dat als een groot goed. De politie is al enkele dagen, samen met onder andere gemeente, bezig met de voorbereidingen op de aangekondigde demonstraties. Zodat alle partijen op een veilige manier het eigen geluid kunnen laten horen. 'Wanneer wij daarbij tegen dit soort berichten aanlopen dan treden wij op. Het is prima om via social media je mening te geven, maar dit soort berichten gaat veel te ver en is strafbaar', aldus de politie.