Consumentenbond: 'Keukenwinkels Mandemakers Groep blijven slechte naam waarmaken'

Onderzoekers van de Consumentenbond vroegen ruim 1500 consumenten naar hun ervaringen bij hun zoektocht naar een nieuwe keuken. Daarnaast deden ze een steekproef bij 10 keukenwinkels.

De Mandemakers Groep

Ruim een kwart (28%) van de ondervraagden voelde zich onder druk gezet door de verkoper. Vooral Brugman, Grando, Keuken Kampioen, Keukenmaxx, KeukenConcurrent, KüchenDirect, Mandemakers Keukens, Nieuwenhuis Keukens, Piet Klerkx, Tulp Keukens en Wooning maken zich daar schuldig aan. Zij zijn allemaal onderdeel van DMG. Bij deze winkels voelde maar liefst 57% van de consumenten de verkoopdruk. Bij andere winkels ligt dat percentage veel lager (15%). Ikea springt er in positieve zin uit: 97% van de kopers ervoer geen enkele druk.

Gijzelen

Consumenten klagen onder andere over onduidelijke offertes – die ze vaak niet meekrijgen – en over de vele vage kortingen die zogenaamd maar 1 dag gelden. Ook storen ze zich aan de urenlange ‘gijzelingen’, waarin de verkoper ze aan de praat houdt en waarna ze bijna geen ‘nee’ meer durven te zeggen. Ook over het verstrekte advies zijn veel klanten niet tevreden. Van de consumenten die een winkel van DMG bezoeken is slechts 38% tevreden. Bij andere winkels ligt dit percentage op 73%.

Hardleers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, noemt DMG ‘hardleers’. ‘In 2017 kwam de keten ook al slecht uit ons onderzoek. Helaas moeten we vaststellen dat er in de tussentijd niets veranderd is. Wij vinden deze handelswijze volstrekt onacceptabel en hebben de Autoriteit Consument & Markt dan ook geïnformeerd over onze bevindingen.’