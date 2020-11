Urk wil een rustig weekend, cameratoezicht en veiligheidsrisicogebied

Urk wil een rustig weekend

'Concreet betekent dit dat er in de bebouwde kom preventief gefouilleerd kan worden op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk', aldus de gemeente Urk die een rustig weekend zonder onrust op straat wil. Burgemeester Cees van den Bos nodigt jongeren uit om met hem in gesprek te gaan. 'Mijn deur staat open. Kom praten als je zaken anders wilt. Concrete suggesties zijn welkom.'

'Binnen blijven bij onrust'

Hij benadrukt tegelijk dat de gemeente is voorbereid op nieuwe onrust. 'Ik wil onze inwoners op het hart drukken om binnen te blijven als het onrustig is op straat. Dan kan de politie z’n werk doen.'

Kleine groep relschoppers

In gesprekken van de burgemeester en de teamchef van de politie met inwoners is gebleken dat voor hen de maat vol is. De burgemeester, de officier van justitie en de politie hebben gesproken over maatregelen die nodig zijn om herhaling te voorkomen. Burgemeester Van den Bos: 'De meeste jongeren op Urk gedragen zich keurig. Een kleine groep relschoppers verziekt het voor iedereen. Dat zijn beslist geen jongeren die op zoek zijn naar een andere vrijetijdsbesteding. Het zijn raddraaiers. Het is belangrijk dat anderen zich niet door hen op sleeptouw laten nemen.'

Veiligheidsrisicogebied

Daarom heeft de burgemeester besloten een deel van Urk tussen vrijdagavond 18:00 uur en maandagmorgen 8:00 uur aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Op basis daarvan gelast de officier van justitie de politie om in dit gebied preventief te fouilleren. 'Door preventief fouilleren mogelijk te maken kan de politie beter controleren op vervoer en gebruik van verboden vuurwerk. Dat is belangrijk, want afgelopen zaterdag werd zwaar vuurwerk gebruikt tegen hulpverleners. Dat is onacceptabel!'

'We laten ons niet verrassen'

Burgemeester Van den Bos benadrukt dat deze maatregelen nodig zijn. 'En als dat nodig is, staan ons nog stevigere maatregelen ter beschikking. Het gaat om de veiligheid van onze inwoners. Urk wil dit niet. We laten ons niet verrassen.'