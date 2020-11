Politie vindt darkwebwinkel in drugs, 44 kilo in beslag genomen

Een webwinkel in alle soorten drugs bestemd voor de hele wereld, dat troffen agenten donderdag aan in een woning in Tilburg, Twee mannen zijn aangehouden en in totaal 44 kilo harddrugs is in beslag genomen.

Op donderdag 26 november 2020 in de middag is een samengesteld team van de politie en gemeente een woning aan het Ketelhavenplein binnen gegaan. Bij de gemeente waren signalen binnengekomen over bewegingen in en bij de woning terwijl er niemand ingeschreven stond, een zogenaamde spookwoning.

spookbewoning

Bij spookbewoning wordt een woning misbruikt voor criminele activiteiten terwijl er géén formele bewoning plaatsvindt. Criminelen gebruiken woningen om gestolen goederen, drugs of wapens op te slaan. Vaak gebeurt dit in een pand waar op papier niemand woont. Dit geeft overlast, onveiligheid en onrust.

Grootschalige controle

De gemeente Tilburg hield deze week een grootschalige controle op spookbewoning. Hierbij werden ruim 200 leegstaande panden gecontroleerd waaronder het pand aan het Ketelhavenplein. De Tilburgse controle is onderdeel van een bredere aanpak van spookbewoning. Hiervoor worden op verschillende locaties in Zuid-Nederland controles gehouden op dit fenomeen door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.

Drugs op darkweb

Op het moment dat agenten vooraf aan de controle polshoogte namen bij het pand liepen er twee mannen bij de woning die daar thuis bleken te horen. Binnen bleek al snel dat er drugs lagen opgeslagen. De twee mannen, beiden uit Tilburg van 23 jaar, zijn hierop aangehouden. Onder leiding van een onderzoeksrechter is de woning doorzocht. Agenten troffen een forse hoeveelheid van 44 kg harddrugs aan en 11 kg versnijdingsmiddelen. De harddrugs bestonden uit meer dan 30 kg amfetamine, duizenden XTC pillen, bijna een kilo Crystal Meth en nog eens honderden andere pillen, LSD, heroïne en cocaïne. De totale waarde van de drugs op het darkweb wordt geschat op 500.000 euro. Er lagen pakjes drugs klaar om opgestuurd te worden. Uit het onderzoek bleek dat het hier ging om de verkoop van drugs via een darkwebsite. Door een specialist op het gebied van darkweb was deze site al naar voren gekomen. Vanaf deze darkwebstore vond een levendige handel plaats in verdovende middelen, vermoedelijk over heel de wereld. De politie trof daarnaast een tiental scherpe patronen aan. De gemeente bereidt een bestuursrechtelijke sluiting van de woning voor.