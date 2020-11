Man (19) uit Almere overleden na steekincident Lelystad

In de nacht van zondag op maandag is een 19-jarige man uit Almere overleden na een steekincident in Lelystad. Dit meldt de politie maandag.

Ernstig gewond

'Het slachtoffer werd in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond aangetroffen in Lelystad', aldus de politie. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing ingesteld. De recherche komt graag in contact met getuigen.

Melding steekincident

Het is even voor middernacht als de politie gebeld wordt over een steekincident in Lelystad. Agenten gaan snel op de melding af en vinden het slachtoffer in een auto aan het Agorawagenplein in Lelystad. De 19-jarige man is op dat moment ernstig gewond. Hij is dan in gezelschap van een 21-jarige man uit Almere. Deze man is aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt nu onderzocht.

Slachtoffer in ziekenhuis overleden

Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later die nacht overleden. Vlak voor de eerder genoemde melding is er ook een melding geweest van een ruzie bij station Lelystad. De recherche onderzoekt of die ruzie iets te maken heeft met de dood van de 19-jarige man.

Getuigen

De recherche vraagt getuigen om zich te melden. Mogelijk heeft iemand iets gezien in de omgeving van het Agorawagenplein of van de genoemde ruzie bij station Lelystad. Getuigen kunnen zich melden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.