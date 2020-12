Vrouw gewond na botsing met tractor op de Sint-Oedenrodeseweg in Best

Op het kruispunt van de Sint-Oedenrodeseweg met de Ringweg in Best is vrijdagmiddag rond 16.00 uur een ongeval gebeurd. Een vrouw met haar personenauto en een tractor kwamen in botsing.

Gewond

Het kruispunt werd deels versperd. Er lag veel glas en vloeistoffen op de rijbaan. De politie had het ongeval afgezet. De vrouw werd met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd. De personenauto is door een bergingsbedrijf afgevoerd, de tractor kon zijn weg zelfstandig vervolgend. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.