Bewoner gewond door rondvliegend glas na nachtelijke explosie

Een 27-jarige bewoner van een huis aan de Boompjes in Almelo is in de nacht van vrijdag op donderdag gewond geraakt door een explosie. Dit meldt de politie zaterdag.

Gewekt door sissend geluid

De man werd rond 04.45 uur, terwijl hij lag te slapen in zijn slaapkamer, gewekt door een sissend geluid. Toen hij ging kijken hoorde hij een harde knal en sprong het glas uit de ramen van zijn slaapkamer. De man raakte hierdoor gewond.

Ramen ontzet en gat geslagen in dakgoot

De gealarmeerde agenten zagen dat de ramen van de slaapkamer ontzet waren en dat er een gat was geslagen in de dakgoot die zich onder het raam bevond. Tevens troffen de agenten stukken dakgoot voor de woning aan en zagen dat de aldaar geparkeerde auto hierdoor beschadigd was geraakt. Zelfs bij de woning aan de overkant van de straat troffen ze beschadigingen aan die door de explosie veroorzaakt zijn.

Onderzoek

De bewoner heeft aangifte gedaan. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek gestart. De woning is afgezet. Op dit moment wordt er een buurtonderzoek gehouden.

Getuigenoproep

De politie wil graag weten wie verantwoordelijk is voor deze knal en onderzoek wel voorwerp de schade heeft veroorzaakt. Ze vraagt getuigen op zicht te melden via 0900 8844 of anoniem via Meld misdaad anoniem 0900 7000. Ook heeft het rechercheteam belang bij bewakingsbeelden van een camera of dashcam uit de omgeving van De Boompjes.