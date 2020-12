Automobilist (25) omgekomen bij eenzijdig ongeval op A2 bij Wessem

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december is een 25-jarige man uit Herten om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de A2. Dit meldt de politie zondag.

Macht over stuur verloren

De man, als bestuurder en tevens de enige inzittende, reed op de A2 in de richting van Echt en verloor ter hoogte van toerit Wessem de macht over het stuur. Het ongeval vond plaats rond 01.00 uur. De snelweg is tot 06.00 uur vanmorgen afgesloten geweest, maar is inmiddels weer opengesteld voor alle verkeer.