OM eist in hoger beroepzaak Sharleyne opnieuw 10 jaar gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor het gerechtshof in Leeuwarden opnieuw 10 jaar celstraf geëist tegen de moeder van de in 2015 omgekomen Sharleyne.

Diep trieste en afschuwelijke zaak.

13 jaar en 6 maanden: dat zou de leeftijd van Sharleyne zijn geweest als haar leven op 8 juni 2015 niet zo abrupt was geëindigd. Wat voor meisje zou ze nu geweest zijn? Met deze woorden begint het verhaal van het Openbaar Ministerie (OM) in een diep trieste en afschuwelijke zaak. Een zaak over een jong meisje dat dood is gevonden naast een flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woont. Ze maakt een val van meer dan dertig meter.

'Moeder verantwoordelijk'

Het OM houdt de nu 41-jarige moeder verantwoordelijk voor de dood van haar 8-jarige dochter. Daarom eisen de aanklagers in hoger beroep, de advocaten-generaal (de AGs), een gevangenisstraf van tien jaar. Op 9 juli 2018 spreekt de rechtbank in Assen de moeder vanwege gebrek aan bewijs vrij. Het OM is het niet met de uitspraak eens en gaat in hoger beroep.

Drie scenario's

In deze zaak passeren drie scenario’s de revue. Het kan een ongeluk, zelfdoding of een misdrijf zijn. De rechtbank concludeert dat deze opties allemaal gebeurd hadden kunnen zijn. Dat doet het op basis van verschillende verklaringen van deskundigen. Ook zijn er diverse getuigen gehoord; onder meer de bovenbuurman van de verdachte.

Betrouwbaarheid

De bovenbuurman vertelt dat hij stemmen heeft gehoord vanuit het huis waarin alleen de verdachte en haar dochter aanwezig zijn. Even later hoort hij een doffe knal. Dit vraagt om een toelichting van de verdachte. Zeker omdat zij beweert dat ze vlak voor de val sliep en niet met haar dochter heeft gesproken. De rechtbank vindt de verklaring van de bovenbuurman niet betrouwbaar genoeg. Met name omdat deze getuigenis pas veel later is opgetekend.

Verklaring bovenbuurman

In het hoger beroep zijn meerdere deskundigen gehoord. Een van de deskundigen zegt dat de verklaring van de bovenbuurman een hoge mate van betrouwbaarheid heeft. Dat is van belang, omdat deze verklaring en hetgeen verdachte vertelt niet allebei waar kunnen zijn.

Onaannemelijk

Het OM constateert dat zelfdoding bij een 8-jarig meisje zeer onaannemelijk is. Verder heeft in het hoger beroep een deskundige gekeken naar de mogelijkheid of het meisje kan zijn overleden als gevolg van slaapwandelen. De AGs: 'De deskundige zegt dat het niet valt uit te sluiten dat Sharleyne slaapwandelend de flat heeft verlaten en over de balustrade is geklommen. Maar daar gaat het hier niet om. De vraag is of een ongeval als gevolg van slaapwandelen aannemelijk is geworden. Die conclusie kan naar onze overtuiging niet worden getrokken.'

Misdrijf

Blijft de mogelijkheid van een misdrijf over. De AGs zijn er van overtuigd dat de verdachte Sharleyne van het leven heeft beroofd. Dit door haar eerst te verwurgen en daarna naar beneden te gooien.

Vreemd gedrag moeder

De overtuiging is er onder meer vanwege het aangetroffen letsel en de verklaring van getuigen. Naast de verklaring van de bovenbuurman zijn er onder meer nog twee getuigen. Zij vertellen over het merkwaardige gedrag van de verdachte, nadat ze het slachtoffer onder aan de flat hebben zien liggen. Zo is duidelijk dat de verdachte na het ongeval niet meteen naar haar dochter liep, maar naar haar auto.

Alcohol

Meerdere getuigen verklaren ook over de kwade dronk van de verdachte. Daarbij staat vast dat zij op de noodlottige avond veel alcohol heeft genuttigd. Daarnaast is duidelijk dat de vrouw onder grote spanning stond en onduidelijk was of zij de opvoeding van Sharleyne aankon.

Vader heeft nooit opgegeven

Alleen verliezers

De vader van Sharleyne heeft zijn verhaal op de zitting toegelicht en uitgelegd wat voor impact de dood van zijn dochter op zijn leven heeft. De AGs constateren dan ook dat er alleen maar verliezers zijn in deze zaak: 'De vader heeft nooit opgegeven in zijn jarenlange strijd om de onderste steen boven te krijgen, maar dit heeft vanzelfsprekend ook zijn tol geëist. En ook verdachte moet door zonder haar dochter en verder leven met de wetenschap dat zij daar zelf verantwoordelijk voor is.'

Het gerechtshof in Leeuwarden maakt aan het einde van de inhoudelijke behandeling bekend wanneer het uitspraak doet.