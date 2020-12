'Advocatenkantoor In Utrecht beschoten'

Politieonderzoek

'We zijn aan het onderzoeken wat er precies aan de hand is. Vanwege het onderzoek, kunnen we er verder geen mededelingen over doen', aldus de politie.

Marengo-proces

Volgens het Parool zou het gaan om een advocatenkantoor dat cliënten bijstaat in het grote Marengo-proces. Dit betreft het proces waarin Ridouan T. en zijn handlangers worden verdacht van een reeks liquidaties.