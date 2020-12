Kiezer krijgt meer invloed met Burgerforum Kiesstelsel

Het wetsvoorstel Burgerforum Kiesstelsel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het kiesstelsel wijzigt is dinsdag in consultatie gegaan. 'Door de wijziging van het kiesstelsel krijgt de kiezer straks de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of op één enkele kandidaat van die partij', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dinsdag.