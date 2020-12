Man (55) gewond na steekpartij in Enschede

Een man van 55 jaar uit Enschede is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woonplaats gewond geraakt bij een steekpartij. 'Dit gebeurde rond 00.30 uur aan de Belgiëlaan', zo meldt de politie vrijdag.

In woning

De man was bij aankomst van de politie aanspreekbaar en is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zelf was al verdwenen, er is nog geen aanhouding verricht. De steekpartij was waarschijnlijk in een woning, waarbij enkele mensen aanwezig waren. Ze zijn allemaal gehoord door de politie.

Sporenonderzoek

Daarnaast is in en rond de woning ’s nachts sporenonderzoek verricht. Het onderzoek naar de steekpartij wordt voortgezet. Over de aanleiding en omstandigheden is nog niets bekend. Het onderzoek is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die iets gezien en/of hebben gehoord vrijdagochtend 18 december.