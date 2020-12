Zes verdachten aangehouden in onderzoek Emmauscollege

In het onderzoek naar bedreigingen richting het Emmauscollege en een docent van de school heeft de politie afgelopen periode nog zes verdachten aangehouden. Ook zij worden verdacht van bedreiging en opruiing. In totaal zijn nu negen personen in de leeftijd van 13 tot 24 jaar aangehouden.