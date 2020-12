Zesde corona testlocatie GGD in Friesland in Heerenveen geopend

Maandagochtend is er een nieuwe corona testlocatie van het GGD in Friesland in gebruik genomen.

6e locatie

De testlocatie van de GGD bevindt zich in het pand van het voormalig Friesland College aan de Jousterweg 28 in Heerenveen en is de zesde corona testlocatie in Friesland.

Vooralsnog laatste uitbreiding testlocaties

GGD Fryslân heeft al testlocaties in Leeuwarden, Drachten, IJlst en Kollum. De GGD was langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in Heerenveen. Directeur van GGD Fryslân, Margreet de Graaf is dan ook blij met de nieuwe vestiging in Heerenveen: 'Dit is vooralsnog de laatste uitbreiding van de testlocaties. Hiermee kunnen we de komende tijd voldoende tests in Fryslân uitvoeren, ook als de drempel om je laten testen verder omlaaggaat. Dat we voldoende testruimte hebben, is van groot belang om het virus snel te kunnen opsporen.'

WTC-Expo testlocatie in Leeuwarden

In Heerenveen kunnen zich maximaal 480 mensen per dag laten testen. Naast de nieuwe locatie in Heerenveen start GGD Fryslân dinsdag met het testen van personen in de grootschalige locatie in het WTC-Expo in Leeuwarden. Deze zogeheten L-locatie krijgt een capaciteit van 1275 snelle antigeentests per dag met daarnaast 425 gangbare PCR-tests. De GGD hecht aan een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het betrouwbaarst is. Door de uitbreidingen krijgt Fryslân een testcapaciteit van 5000 personen per dag.

Op afspraak

Deze test locatie is alleen geopend op afspraak. Hoe lang de testlocatie is geopend, hangt af van de verdere ontwikkeling van het coronavirus.