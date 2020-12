'Ook medewerkers geestelijke gezondheidszorg hebben recht op vaccinatie'

In een op 21 december jl. verschenen brief van het ministerie van VWS worden psychiaters en andere zorgprofessionals in de GGZ niet genoemd in de vaccinatiestrategie van minister De Jonge. Deze groep dreigt daardoor niet met prioriteit bescherming tegen COVID 19 te krijgen. Dat is onacceptabel en moet liefst deze week nog worden rechtgezet. Dat hebben Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz en Marjan ter Avest van cliëntenorganisatie MIND gisteren laten weten aan het Ministerie van VWS. Inmiddels heeft het ministerie het verzoek en de zorgen van de ggz erkend en wil men komende week serieus beoordelen op welke wijze deze groep op een goede manier onderdeel kan zijn van de vaccinatiestrategie èn de praktische uitvoering daarvan. Er zijn echter nog geen concrete toezeggingen gedaan. Die willen we deze week zien in het belang van onze kwetsbare patiënten en onze zorgmedewerkers.

De Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en cliëntenorganisatie MIND hebben begrip voor de complexiteit van de keuzes die gemaakt moeten worden, maar niet voor het feit dat een hele sector met zeer kwetsbare mensen niet in de afweging is betrokken. De belangenorganisaties willen dat het Ministerie toezegt dat zorgmedewerkers in instellingen waar psychiatrisch patiënten worden behandeld aan het vaccinatieplan worden toegevoegd als groep die met voorrang ingeënt kan worden. Mensen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen en de zorgprofessionals die daar werken, moeten evenzeer beschermd worden tegen Covid- 19.

Het ministerie van VWS luistert wel en geeft aan dat zij het ermee eens zijn dat het GGZ-personeel ook gevaccineerd moet worden. Maar tot nu toe lukt het VWS om onduidelijke redenen maar niet om het GGZ-personeel een plek te geven in de prioritering.

NVvP-voorzitter Prinsen: "Het is geen beargumenteerde keuze, de GGZ is gewoon vergeten. De Gezondheidsraad, VWS en het RIVM lijken zich niet of onvoldoende bewust van kwetsbare groepen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen. Terwijl ouderen met lichamelijke èn psychische aandoeningen in psychiatrische klinieken toch een risicogroep zijn, evenals langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten die zich vaak slecht aan de Corona voorschriften kunnen houden. Natuurlijk moeten zorgprofessionals in die klinieken ook, net zoals andere zorgmedewerkers, met voorrang gevaccineerd kunnen worden; en ook de medewerkers van de crisisdiensten, die soms bespuugd worden en vaak geen afstand kunnen houden."

Voorzitter van de Nederlandse ggz Jacobine Geel: "We hebben van meet af aan over alles meegedacht om deze pandemie te beteugelen. En we zullen dat blijven doen, uit grote zorg voor onze cliënten en medewerkers. Maar er moet nú een antwoord komen op de vraag die we al weken stellen: Waar blijven onze cliënten en zorgverleners in de vaccinatiecampagne? Hoe blijft ons zorgpersoneel gemotiveerd voor vaccinatie als ze door VWS niet worden genoemd?"

Onder extra druk van de Nederlandse GGZ en de NVvP heeft VWS gisteravond toegezegd te gaan kijken naar de groep ouderen met lichamelijke en psychische klachten die zijn opgenomen in psychiatrische klinieken. Waarbij, zo stelt het ministerie, het afhangt van de vaccins wat er kan. Prinsen en Geel hopen dat VWS nu de daad bij het woord voegt, en snel gaat inzien dat ook zorgmedewerkers bij langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten en in de crisisdienst bij voorrang worden beschermd tegen het virus.

De organisaties willen dat VWS al het zorgpersoneel van psychiatrisch patiënten in instellingen zo snel mogelijk toevoegt aan het vaccinatieplan. De drie organisaties willen hun psychiaters, zorgprofessionals, patiënten, cliënten en hun familieleden liefst voor de kerst kunnen informeren dat ook de GGZ in het vaccinatieplan is opgenomen. Dan kan ook deze groep zorgmedewerkers op zeer korte termijn opgeroepen worden zich te laten vaccineren.