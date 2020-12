Feestverstoorders jaarwisseling aangepakt

Om de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s te ontlasten is het tijdens de jaarwisseling 2020-2021 verboden vuurwerk te verkopen, buiten bij je te hebben, te vervoeren, en af te steken. Daarnaast zal ook dit jaar agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak niet worden getolereerd, zij moeten voor ieders veiligheid hun werk ongestoord kunnen doen. Ook mogen hulpverleners niet worden lastig gevallen of gehinderd.

“Oud en nieuw hoort een feest te zijn, ook al hebben we bij deze bijzondere jaarwisseling met beperkingen te maken in verband met het coronavirus waar niet iedereen blij mee is. Feestverstoorders zullen worden aangepakt”, aldus Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling.

Hogere strafmaat

Bij jaarwisselinggerelateerde strafzaken zullen officieren van justitie forsere straffen eisen of opleggen. Bij de beoordeling van dit soort zaken geldt een verzwaringsfactor van 75 procent. Ook kijkt de officier van justitie of er alcohol in het spel is. Dat werkt strafverzwarend.

Agressie of geweld tegen hulpverleners, zoals brandweer of politie, is een absolute no go. Bij dit soort strafbaar gedrag zal de officier van justitie zwaardere straffen eisen of opleggen. Hier geldt een verzwaringsfactor van 200 procent. Brandweer, politie en andere hulpverleners zorgen immers voor de veiligheid van iedereen. Ze moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Eenmalig geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen, buiten bij je te hebben, te vervoeren en af te steken. Dit moet de druk op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat verminderen. Wie zich hier niet aan houdt riskeert forse straffen. Dit kan variëren van 100 euro boete bij het op straat of in de auto in bezit hebben van consumentenvuurwerk tot minimaal 400 euro boete bij het afsteken van professioneel vuurwerk, zoals een cobra. Voor dit soort zaken worden er ook al heel snel werkstraffen opgelegd en ook celstraffen zijn mogelijk als het gaat om een grotere hoeveelheid vuurwerk. Iemand die meerdere keren de regels overtreedt, wordt steeds zwaarder bestraft. Ook als het om grotere hoeveelheden vuurwerk gaat wordt de strafmaat verzwaard.

Naast een boete of (voorwaardelijke) celstraf volgt ook een aantekening in de justitiële documentatie, in de volksmond heet dat het strafblad. Dit kan onder omstandigheden dan consequenties hebben voor de afgifte van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (met de categorie aanduiding F1), zoals sterretjes, trektouwtjes, sierfonteintjes of knalerwten. Ook wel kindervuurwerk genoemd.

Passende afdoening

Zaken kunnen door het OM worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Waar het gaat om geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving, worden verdachten in beginsel voor de rechter gebracht. Uiteindelijk beslist de rechter wat de straf wordt en of hij meegaat in de zwaardere eis van de officier van justitie.