Lichaam vermiste 18-jarige Danny in kanaal Wolthaarsdijk Raalte gevonden

Donderdag is in het kanaal bij de Wolthaarsdijk in Raalte een lichaam gevonden. 'Het bleek om de vermiste 18-jarige Danny uit Lemelerveld te gaan', zo meldt de politie donderdagavond.

Vermist

Danny werd sinds afgelopen dinsdag vermist. Hij ging 's morgens om 04.30 uur naar het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte maar daar is hij nooit aangekomen. Er werden zoekacties gehouden waarbij de route die Danny normaal naar zijn werk neemt diverse keren werd bekeken waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet.

Sonarboot

Gisteren en vandaag werd er ook met een sonarboot gezocht in het water bij de Wolthaarsdijk in Raalte tussen de Hagweg en Chrismansweg. Vandaag werd zijn lichaam in het water aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak.