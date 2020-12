Forse kritiek op minister Bijleveld die kerkdienst bezoekt

Er is verontwaardiging ontstaan omdat de minister van Defensie Ank Bijleveld donderdagavond fysiek een kerkdienst heeft bijgewoond in haar woonplaats Goor. Dit meldt RTV Oost.

Een woordvoerder van de minister laat aan de regionale omroep weten dat minister daar als privépersoon was uitgenodigd door het kerkbestuur. Critici denken daar anders over en vinden het kerkbezoek van de defensieminister in deze coronatijd niet gepast.

De Rooms-Katholieke Kerken in Nederland hielden de deuren voor de kerstvieringen gesloten, maar de deuren van de Hofkerk in Goor stonden wagenwijd open. Ook vandaag zijn er twee diensten gehouden voor dertig personen.

De vakbond AFMP van defensiepersoneel is kritisch over het bezoek van de minister aan de Kerk. ‘Ik ben van mening dat iedereen zoveel mogelijk de regels moet volgen en een minister ook een voorbeeldfunctie heeft’, aldus voorzitter Anne-Marie Snels

Overijsselse Tweede Kamerlid Roy van Aalst heeft er geen goed woord over ‘Ik vind het typisch CDA. Iets met een bruiloft’. Hierbij refereerde hij aan het huwelijk van CDA-minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid. Deze kwam onder vuur te liggen om dat er tijdens zijn bruiloft niet aan de coronaregels werd gehouden.