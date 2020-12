Hertog Jan Grand Prestige nummer 1 in Bier Top 100

Hertog Jan Grand Prestige is de nummer 1 in de Bier Top 100 over 2020. Dit zware donkere bier van 10%, gebrouwen in het Limburgse Arcen, kreeg de meeste waardering van ruim 2000 bierliefhebbers. Zij brachten de afgelopen weken hun stem uit op onafhankelijke bierwebsite Bierista.nl. Tripel Karmeliet en Westvleteren 12 zijn gekozen tot respectievelijk nummer 2 en 3.

De verkiezing van de Bier Top 100 over 2020 is een initiatief van biercommunity Bierista. Afgelopen weken konden Bierista’s en andere bierliefhebbers hun tien favoriete bieren van het afgelopen jaar doorgeven. “Dat is massaal gebeurd. We hebben boven verwachting veel reacties ontvangen. Bier en met name speciaalbier is populairder dan ooit.”, aldus Alain Schepers van Bierista. “Opvallend is de variatie in de lijstjes. Er werd veel gestemd op breed verkrijgbare bieren van bekende merken. Daarnaast hebben we veel bijzondere bieren voorbij zien komen van kleine craft bierbrouwerijen uit zowel binnen- als buitenland.”

Publieksprijs

Bij Hertog Jan zijn ze erg blij met het behalen van de nummer 1-positie. “Hertog Jan Grand Prestige heeft al veel prijzen gewonnen bij competities over de hele wereld”, zegt Gerard van den Broek, meesterbrouwer van Hertog Jan. “Bij die wedstrijden wordt gejureerd door keurmeesters, brouwers en biersommeliers. Die waardering is mooi, maar we brouwen het bier voor de liefhebbers. En als het publiek jouw bier als favoriet noemt, dan ben ik daar heel erg trots op!”

Geheim

Wat is het geheim van het succes van Hertog Jan Grand Prestige? “Dat is de gist”, aldus de brouwer. “De gist zorgt voor volle aroma’s van onder meer fruit en rijpe banaan. De mout speelt ook een belangrijke rol. Die zorgt voor die warme donkere kleur en tonen van karamel. En dan is er de hop, die op een verfijnde manier op de achtergrond proeft. Het samenspel, de balans, van de ingrediënten maakt de Grand Prestige tot een superbier.”