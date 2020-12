Bewoner gewond aan hand na ontploffing vuurwerk in woning Boxtel

Maandagochtend ontplofte in Boxtel aan de Brederodeweg in een woning vuurwerk. Daarbij raakte een man gewond. 'De man heeft zelf geprobeerd in huis vuurwerk te maken. Hij heeft hier ernstig letsel aan zijn hand aan over gehouden', zo laat de politie maandag weten.

Zelf naar ambulancepost

'De man is op eigen kracht naar de ambulancepost gegaan en vervolgens zijn hulp- en veiligheidsdiensten gewaarschuwd', aldus de politie. Het slachtoffer, de bewoner van het huis, is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

EOD ingeschakeld

Omdat niet bekend was wat voor een eventueel explosief materiaal er mogelijk nog in de woning lag, werd het door de EOD onderzocht op vuurwerk, explosieven en of andere gevaarlijke stoffen. Gedurende dit onderzoek zijn de woningen in de directe nabijheid, in een straal van 100 meter, ontruimd. De EOD en de technische recherche zijn een aantal uren bezig geweest om het zelf gefabriceerd spul veilig te stellen. Rond 19.00 uur konden de omwonenden terugkeren naar hun woningen.