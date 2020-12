Brand in afzuigsysteem bedrijf aan de Schouwrooij in Boxtel

De brandweer werd woensdagochtend gealarmeerd voor een nacontrole van een brand bij een bedrijf aan de Schouwrooij in Boxtel. Naar verluid zou er brand gewoed hebben in een afzuiginstallatie van het bedrijf.

Bluspoging personeel

Personeel zou een eerste bluspoging gedaan hebben en de brandweer ter assistentie hebben geroepen. De brandweer heeft de brand in de afzuiginstallatie verder gedoofd, hiervoor moest wel het een en ander gedemonteerd worden. Over de omvang van de schade en of de bedrijfsprocessen van het betreffende bedrijf stil liggen is niets bekend.