Tweede aanhouding na steekincident Spoorsingel

Naar aanleiding van een steekincident aan de Spoorsingel in Heerlen heeft de politie een tweede aanhouding verricht.

Bij het steekincident, dat afgelopen dinsdagavond 29 december plaatsvond, raakt een 18-jarige jongeman licht gewond. De politie arresteerde later op de avond een man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij het steekincident.

In deze zaak is nu een tweede aanhouding verricht. Het betreft een 24-jarige man en tevens de hoofdverdachte in deze zaak.