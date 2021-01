Man (28) overleden na vuurwerkongeval

In het Belgische Zandhoven is gisteravond een 28-jarige man om het leven gekomen bij een ongeluk met vuurwerk.

Het incident gebeurde in de Zandhovense deelgemeente Pulle. De man was met zijn gezin op bezoek, toen hij ondanks het vuurwerkverbod tocht enkele vuurpijlen op eigen terrein wilde afsteken. Volgens de politie ging het mis toen een van de pijlen weigerde. Toen het slachtoffer de weigerpijl van dichtbij wilde bekijken explodeerde deze in zijn gezicht.

Toegesnelde hulpdiensten konden weinig meer voor het slachtoffer betekenen. Het slachtoffer overleed helaas aan zijn verwondingen.