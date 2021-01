Belg die omkwam door vuurpijl wilde eerbetoon geven aan overleden moeder

In augustus van dit jaar verloor het gezin al echtgenote en moeder Nadia (58) aan kanker. Oudste zoon Maikel wou, ondanks het geldende vuurwerkverbod, toch enkele pijlen afschieten ter nagedachtenis aan haar. Maar deze zogenoemde weigerpijl ontnam plots het leven van de 28-jarige Maikel van Rompaey. De vader zegt in de krant “Mijn veer is gebroken.”

Hij noemt het incident in de krant onbegrijpelijk. Want in de jaren ervoor haperde er ook wel eens een vuurpijl. En dat wist Maikel altijd zonder problemen, en heel voorzichtig, op te lossen. Nu werd het de jongeman fataal. Het noodlottige ongeval vond plaats in deelgemeente Pulle, ten oosten van Antwerpen, waar Maikel met zijn gezin zijn vader bezocht.