Meer militaire vliegactiviteit boven Nederland

De Koninklijke Luchtmacht start vandaag het vliegprogramma voor 2021. Vliegtuigen en helikopters gaan weer dagelijks vliegen. Er wordt meer boven Nederland gevlogen dan normaal. Door corona zijn de mogelijkheden om in het buitenland te oefenen beperkt. De oefeningen en trainingen worden zoveel mogelijk verspreid over de oefengebieden boven Nederland en de Noordzee.

De jachtvliegtuigen vliegen in een aantal weken zowel overdag als ’s avonds. Van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Dit geldt voor de volgende data:

• 11 januari tot en met 14 januari

• 18 januari tot en met 21 januari

• 8 februari tot en met 11 februari

• 15 februari tot en met 18 februari

• 8 maart tot en met 11 maart

• 15 maart tot en met 17 maart

Op de overige dagen, waaronder alle vrijdagen, vliegen ze alleen overdag. De jachtvliegtuigen vliegen vaak boven zee, maar het is ook nodig in het donker boven land te vliegen. Hiervoor maken ze gebruik van de militaire vlieg- en oefengebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Helikopters en transportvliegtuigen

De helikopters en transportvliegtuigen oefenen het hele jaar, ook in de avonduren. Tijdens avondvliegen keren de helikopters uiterlijk om 23.00 uur terug op Vliegbasis Gilze-Rijen. Na 22.00 uur wordt er met helikopters niet meer lokaal gevlogen en worden er geen circuitoefeningen boven de vliegbasis uitgevoerd. Wel kunnen helikopters dan nog terugkeren naar de vliegbasis.

Waarom ‘s avonds?

Trainen in de avond is nodig omdat vliegtuigen en helikopters vaak worden ingezet bij duisternis. Om te kunnen vliegen in het donker heeft de vlieger speciale sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogeheten night vision goggles (NVG). Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten. Het zicht is ook beperkt, alsof de vlieger door 2 kokers kijkt. Om dat te kunnen trainen moet het volledig donker zijn.

Oefeningen

Naast de reguliere trainingen zijn er aan het begin van het jaar ook oefeningen gepland.