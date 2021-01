47% minder huisdieren gemeld bij Amivedi tijdens de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling 2020/2021 werden 319 vermiste en gevonden huisdieren gemeld bij Stichting Amivedi. Dat is een daling van 47% ten opzichte van de jaarwisseling 2019/2020. Toen werden 571 huisdieren aangemeld die tijdens de jaarwisseling vermist of gevonden werden.

Van de 319 gemelde huisdieren zijn er inmiddels inmiddels 140 weer veilig thuis. Mogelijk heeft het vuurwerkverbod vanwege de corona-crisis ervoor gezorgd dat deze jaarwisseling het laagste aantal huisdieren is gemeld sinds we zijn begonnen met deze registratie in 2014 (491).