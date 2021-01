Man (29) uit Urk krijgt 5 jaar cel voor vuurwerkbom door brievenbus

Brievenbus

De 29-jarige man gooide op 3 november 2019, samen met een 24-jarige medeverdachte uit Espel, een vuurwerkbom door de brievenbus van een gezin op Urk. Het explosief ontplofte in de hal en veroorzaakte gigantische schade in en aan de woning.

Laten schrikken

In de nacht van 2 op 3 november 2019 vraagt de man aan de medeverdachte om mee te gaan naar een woning. Hij wil iemand laten schrikken die op Facebook klaagde over overlast door (illegaal) vuurwerk. De mannen nemen een pakket met explosieven mee, die de medeverdachte aansteekt, door de brievenbus van een woning duwt en die vervolgens op de deurmat ontploft.

Twee jonge kinderen

De explosie zorgde voor een enorme ravage in de woning. De bewoners, een gezin van twee volwassenen en twee jonge kinderen, liggen op dat moment boven te slapen. De deuren van de slaapkamers zijn door de kracht van de explosie naar binnen geblazen, een daarvan belandde over het bed van de 7-jarige dochter. De twee mannen slaan vervolgens op de vlucht.

Initiatiefnemer

Uit het dossier volgt dat de man de initiatiefnemer is geweest en hij de medeverdachte bij zijn handelen heeft betrokken. Ook blijkt dat er sprake is van een vooropgezet plan. De mannen zijn doelbewust naar de woning gereden, waar de medeverdachte op aanwijzen van de man het pakket heeft aangestoken en naar binnen gegooid.

Geen verantwoordelijkheid

De ontploffing heeft grote gevolgen voor het gezin. Zij zijn in hun eigen huis in gevaar gebracht en moesten maanden ergens anders wonen. Ook ervaren zij nog altijd stevige psychische problemen door wat er die nacht is gebeurd. De rol van de verdachte is als initiatiefnemer cruciaal geweest. Tot op de dag van vandaag heeft hij echter geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen, maar de rechtbank juist willen doen geloven dat de actie volledig van de medeverdachte kwam.

Eerder vuurwerkdelict

Bovendien heeft hij geprobeerd om de medeverdachte ertoe te bewegen zijn mond te houden en een getuige zijn verklaring te laten intrekken. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het strafblad van de man. Hieruit blijkt dat hij meerdere keren is veroordeeld, maar ook enkele weken voor de explosie is veroordeeld voor een vuurwerkdelict. Naast de gevangenisstraf bepaalt de rechtbank dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen aan de bewoners. De medeverdachte is in oktober vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.