Gewonde man op straat in Ossendrecht aangetroffen

Woensdagavond liep er in Ossendrecht een gewonde man op straat. 'Het is onbekend wat er aan de hand is. De politie doet onderzoek', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek

De politie kreeg woensdagavond rond 21.15 uur een melding dat op de Markt een gewonde man (33) liep. De woonplaats van de man is onbekend. Hij was gewond en wilde geen hulp. Het is onbekend of het letsel door een ongeval of door een misdrijf komt en daarom doet de politie onderzoek.