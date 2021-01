Graafmachine omver gereden door bestelbus

Zaterdagochtend vond er op de Industrieweg in Boxtel een verkeersongeval plaats. Een graafmachine was daar bezig met werkzaamheden en stond hierbij op de rijbaan. Een bestelbus zag het gevaarte door vermoedelijk de laagstaande zon over het hoofd en botste er bovenop. De graafmachine kwam hierbij op zijn kant terecht en de machinist raakte licht gewond. Hij is ter plaatse door medisch personeel behandeld aan zijn verwondingen. Door het ongeval was een gedeelte van de rijbaan op het Boxtelse industieterrein verspert. Naast een ambulance kwam ook de politie met meerdere eenheden ter plaatse.