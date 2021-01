Verdachte van schietpartij aangehouden in Denenmarken

Op verzoek van de politie in Limburg hebben de Deense autoriteiten zaterdagmiddag in Ringsted een man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging liquidatie op de Bradleystraat in Sittard op 12 september jl. Het gaat om een man van 28 jaar uit Ringsted (Denemarken).

Link naar Denemarken

In het rechercheonderzoek kwam naar voren dat er niet alleen sprake was van informatie en personen uit Nederland maar ook uit andere landen, waaronder Denemarken. Vanaf het moment dat duidelijk was dat er een link was naar Denemarken, is er nauw samengewerkt met de Deense politie en autoriteiten.

Wat de precieze rol en betrokkenheid van de Deen bij de poging liquidatie is geweest, wordt nu verder onderzocht.

De verdachte is nu nog in Denemarken. Het is nog niet bekend wanneer hij overgebracht wordt naar Nederland.

Eerdere aanhoudingen

In dit onderzoek werden vrijdagmiddag en zaterdagochtend ook al twee verdachten aangehouden. Het betrof een man van 35 jaar in Maastricht. Bij de doorzoeking in zijn woning werden twee vuurwapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen.

In een hotel in de gemeente Sittard-Geleen werd zaterdagochtend vroeg een man van 36 jaar uit Sittard opgepakt.

Met de arrestatie van de Deense verdachte is het onderzoek nog niet afgerond. Er zijn nu drie verdachten aangehouden maar de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Beperkingen

Alle verdachten zitten in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun raadsman/raadsvrouw.