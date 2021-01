Politie beëindigt Illegaal feest in oude bioscoop

De politie kreeg rond 1.40 uur een melding van muziekoverlast aan de Houtmarkt. Agenten vroegen tevergeefs om de deur van de oude bioscoop te openen. Hierop werd een deur opengebroken. De politie trof een groep aan. Ze sloegen op de vlucht wat levensgevaarlijk was in dit oude pand onder andere door houtrot, verschillende niveaus en gladde ondergrond door duivenpoep. Ook konden voormalige nooddeuren eenvoudig geopend worden om daarna zes meter naar beneden te vallen. Er was een behoorlijk feest geweest.

Levensgevaarlijk

Om geen paniek te krijgen, mochten de jongeren het pand verlaten, nadat hun gegevens waren genoteerd. Toen de agenten dachten dat iedereen buiten was, werden de ruimten in het pand nog bekeken. Her en der kwamen nog jongelui te voorschijn, die ook naar buiten werden begeleid. De jongeren waren over het algemeen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar en afkomstig uit de gemeenten Hulst en Terneuzen. De agenten riepen dat ze wilden dat iedereen veilig naar buiten kon. Desondanks kreeg de politie tijdens de ontruiming diverse meldingen van omwonenden, die zagen dat mensen over de daken wegvluchtten. Levensgevaarlijk natuurlijk!

Afsluiting

De politie heeft een statief en geluidsboxen in beslag genomen. Datzelfde gold voor een mengpaneel, die een van de jongeren onder zijn jas had verstopt. Vanuit een auto, die bij het pand stond, werden ook spullen in beslag genomen. De gemeente Hulst is gevraagd om het pand af te sluiten. Met de gemeente wordt overlegd of er verder nog maatregelen getroffen moeten worden.